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Son dakika haber: Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

12.11.2021 09:52
Son dakika haber: Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Adana, Mersin ve Konya'da internetten satışa çıkarılan araçları kendilerine ait gibi gösterip başkalarına satışını sağlayarak 3 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Adana, Mersin ve Konya'da internetten satışa çıkarılan araçları kendilerine ait gibi gösterip başkalarına satışını sağlayarak 3 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Adana'da ikamet eden Ömer Y, internetten satışa çıkardığı aracını 300 bin liraya almak için kendisiyle telefonda iletişime geçip anlaştığı kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Ömer Y. ile telefonda pazarlık yaparak aracı almak için anlaştıktan sonra kentte oto galericilik yapan Erhan Y'ye telefonla ulaşıp kendisini aracın sahibi olarak tanıtıp 277 bin liraya satmak için anlaştığını belirledi.

Kendisini Hakkari'de görevli uzman çavuş olarak tanıttığı bildirilen şüphelinin, Ömer Y. ile yeniden iletişim kurup 300 bin lirayı hesabına aktardığını söyleyerek sahte dekont gönderdiği ardından da arkadaşı olduğunu belirttiği Erhan Y'ye aracı devretmesini sağladığı öğrenildi.

Satış işlemiyle birlikte Erhan Y'nin de 277 bin lirayı aracın sahibi olarak kendisini tanıtan şüphelinin verdiği hesaba aktardığı tespit edildi.

Aynı yöntemle iki kişinin daha dolandırıldığı iddiası

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla 277 bin liranın Ramazan P'nin banka hesabına yatırıldığını ve paranın tamamının Gaziantep'te çekildiğini belirledi.

Ekipler, şüpheli Ramazan P. ile olaya karıştığı iddia edilen Cengiz K'yi Gaziantep'te, yine olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Mustafa Ç'yi de Adana'da yakaladı.

Soruşturma kapsamında zanlıların hesabındaki 340 bin liraya da bloke konuldu. Hesaplardaki paranın Mersin ve Konya'da benzer yöntemle dolandırılan iki kişiye ait olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ramazan P. ve Cengiz K. tutuklandı, Mustafa Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık, Mersin, Konya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


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