Son dakika haber... Adana merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Adana merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Son dakika güncel haberine göre Adana merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Adana merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görevde olan hemşirelerin de bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, bazılarının da ankesörlü telefon ve sabit kontörlü hatlardan ardışık arama kaydı yaptıkları tespit edildi.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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