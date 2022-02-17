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Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

17.02.2022 09:40

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptığını belirlediği zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri 3 aylık teknik ve fiziki takiple 9 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'te 51 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlıdan 7'si yakalandı, adreslerde ruhsatsız 24 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 870 mermi, 147 şarjör ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan iki zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis kamerasına, şüphelilerden birine ait çiftlik evinin bahçesinde taşların altına gizlenmiş tabanca ve silah parçaları bulunması yansıdı.

Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika
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