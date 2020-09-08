Son dakika haber: Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 17'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik harekete geçti. Ekipler, 59 kişi hakkında çıkarılan arama kararının ardından 4 Eylül'de Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çoğu üniversite öğrencisi 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyali, 3 bin 700 lira sahte para, F serisi 1 dolar banknot, 196 bin lira değerinde altın, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek, 42 cep telefonu, 9 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 SD kart, 30 sim kart, farklı kişilere ait 21 banka ve kredi kartı ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, 209 hesaptan, toplam 37 milyon 256 bin liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerden birinin hesabında, son 3 ayda 8 milyon liralık para trafiğinin gerçekleştiği belirlendi.Şüpheliler sorgularında yasa dışı bahis oynatmadıklarını, sadece banka hesaplarını kullandırdıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 22 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.