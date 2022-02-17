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Son dakika haber: Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava - Son Dakika

Son dakika haber: Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava

17.02.2022 15:31
Son dakika haber: Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava

Edinilen son dakika haberine göre Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla 8'i tutuklu 183 sanık hakkında 4 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla 8'i tutuklu 183 sanık hakkında 4 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla geçen yıl 15 Ekim'de yakalanan ve 17 Ekim'de 8'i tutuklanan 183 kişi hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D, yardımcısı K.B. ve şube müdürü K.B, suç örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen müteahhit T.T, A.D, A.K, D.K.G. ve T.M. ile 175 tutuksuz sanık hakkında "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "ihaleye fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, "edimin ifasına fesat karıştırmak", "suç örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" gibi çeşitli suçlardan iddianame hazırlandı.

Müteahhit T.T. ile eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D'nin 34'er yıla kadar, diğerlerinin de 4 yıldan 34'er yıla kadar hapisleri talep edilen 400 sayfalık iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki ihalelere fesat karıştırılmasıyla ilgili operasyonun, emniyete 5 Kasım 2020'de internet üzerinden gönderilen ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Sanıkların telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede, "Ortam dinlemeleri sonucu, kamu görevlilerinin ihale öncesi gizli kalması gereken bilgileri paylaştığı, incelenen ihalelerin çoğunluğunun T.T, A.K. ve T.M. üzerinde kaldığı, sanıkların ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında hareket ederek menfaat elde ettiği görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Sanıkların bazılarının, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen açık ihalelere birbirleriyle irtibatlı girdikleri, bu açık ihalelerde kademeli teklif sunarak "fesat karıştırma" suçunu işledikleri iddianamede yer aldı.

İhalelerin detaylarına yer verilen iddianamede, sanıkların ihalesini aldıkları okul yapım işlerini yarım bırakarak, tadilat işlerini ise yapmayarak devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları anlatıldı.

İddianamede ayrıca, eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D'nin kendilerine operasyon yapılacağını haber alması üzerine aracıyla kaçarken Ceyhan ilçesinde yaklaşık 900 gram altınla yakalandığı bilgisine de yer verildi.

8'i tutuklu 183 sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, geçen yıl 15 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile müteahhitlerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 8'i tutuklanmış, diğerleri salıverilmişti. Şüphelilerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırarak devleti zarara uğrattıkları iddia edilmişti.

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milli eğitim bakanlığı, Münir Karaloğlu, 15 Ekim, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava - Son Dakika


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