Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Öte yandan, Feke ilçesi İncirci Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, iş makinesi ve orman ekipleri sevk edildi.

Çandık Mahallesi'nde, tarlalara yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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