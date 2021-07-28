Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çandık Mahallesi'nde, tarlalara yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, iş makinesi ve orman ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.
Öte yandan, Feke ilçesi İncirci Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA
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