Son dakika haber: ADANA Otomobilin arkasına asılarak yolculuk eden 11 patenli çocuk, ölümü hiçe saydı - Son Dakika

Otomobilin arkasına asılarak yolculuk eden 11 patenli çocuk, ölümü hiçe saydı

Adana'da akan trafikteki bir otomobilin arkasından ve kenarlarından tutup yolda ilerleyen patenli 11 çocuk görenleri şaşırttı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde ölüm tehlikesini hiçe sayan çocuklar, otomobille birlikte metrelerce ilerledikten sonra ayrılarak gözden kayboldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı üzerinde aracıyla ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, önündeki otomobilin arkasından ve kenarlarından tutan 11 patenli çocuk, akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerledi. Çevredekilerin bakışları arasında otomobille birlikte metrelerce ilerlemeye devam eden çocuklar bir süre sonra otomobilin arkasından ayrıldı. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin ise çocukların otomobilin arkasından ayrılmasından sonra 11 kişi olduklarını fark edince şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Şunlara bak ya diye tepki vermesi dikkat çekti.