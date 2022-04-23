Son dakika haber | Adana polisi bayramda çocuklarla "seksek" oynadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Adana polisi bayramda çocuklarla "seksek" oynadı

23.04.2022 09:24
Son dakika haber | Adana polisi bayramda çocuklarla "seksek" oynadı

Gelen son dakika haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "gülüşünüz solmasın, neşeniz eksik olmasın" sloganıyla çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş "seksek" oyunu oynayarak bayramlarını kutladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "gülüşünüz solmasın, neşeniz eksik olmasın" sloganıyla çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş "seksek" oyunu oynayarak bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da törenlerle kutlanmaya başlandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise bayramı "gülüşünüz solmasın, neşeniz eksik olmasın" sloganıyla farklı bir şekilde kutladı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de katıldığı programda polis çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı. Polis çocukları etrafında toplayıp "seksek" oyunu oynayarak onlarla eğlenip bayramlarını kutladı. Polisin gülen yüzü olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları ve şube müdürü çocuklarla tek tek ilgilenip onlarla keyifli bir bayram geçirdi. - ADANA

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Toplum Destekli Polislik, Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Adana polisi bayramda çocuklarla 'seksek' oynadı - Son Dakika


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