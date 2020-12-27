ADANA'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelindeki park ve bahçeleri dolaşıp, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenmesi aksayan sokak hayvanları, Adana'da polis ekiplerince unutulmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki park ve bahçelerde bulunan sokak hayvanlarına su ve mama verdi. Polis, yol kenarında ve boş arazilerde mama bekleyen köpekleri elleriyle besleyip, sevdi.