Son dakika haber | ADANA Torununun gözleri önünde intihara kalkıştı - Son Dakika

Son dakika haber | ADANA Torununun gözleri önünde intihara kalkıştı

Gelen son dakika haberine göre Torununun gözleri önünde intihara kalkıştıADANA'da, torununun gözleri önünde kendini Seyhan Nehri'ne bırakarak intihar girişiminde bulunan Feride C.?yi arkadaşı A.B. kurtardı.

Torununun gözleri önünde intihara kalkıştı

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ADANA'da, torununun gözleri önünde kendini Seyhan Nehri'ne bırakarak intihar girişiminde bulunan Feride C.?yi arkadaşı A.B. kurtardı. Baygınlık geçiren Feride C. hastaneye kaldırılırken, torunu Rabia Nur K.?yi polis ekipleri sakinleştirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Feride C. (40), arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kıyısındaki Kuva-i Milliye Parkı'na geldi. Burada bir süre oturan Feride C., torunuyla birlikte suları çekilmiş olan nehir yatağına indi. Feride C., bir anda 'Bu hayattan çok sıkıldım, yaşamak istemiyorum" diyerek, torununun gözleri önünde kendini suya bıraktı. Feride C.?nin intihar girişimini gören arkadaşı A.B., kadını ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada nehir kenarında balık tutan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

TORUNUNU POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Bir süre daha Feride C.?yi ikna etmeye çalışan A.B., ikna olmayınca kadını tutarak sudan çıkardı. Feride C.?nin korkarak ağlayan torunu Rabia Nur K.?yi olay yerine gelen polis ekipleri teskin etti. Baygınlık geçiren Feride C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, torunu Rabia Nur K. ise annesi Burcu K.?ye teslim edildi.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:09 Kaynak: DHA

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