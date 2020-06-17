Son dakika haber: ADANA VAKA GÖRÜLMEYEN POZANTI'NIN BELEDİYE BAŞKANI RİSK TAŞIYAN GELMESİN - Son Dakika

ADANA'da, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 19 bin 974 nüfuslu ilçede bugüne kadar yeni tip koronavirüs vakası yaşanmadığını ancak yaylacıların ilçeye akın etmesi nedeniyle nüfusun 150 bine ulaştığını belirterek, "Şüpheli birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikle Adana ve Mersinliler yaylalara akın etti. Adana'nın Pozantı ilçesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre göre normal şartlar altında 19 bin 974 kişi yaşarken, yaylacıların ilçeye gelmesiyle nüfus 150 bine ulaştı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede 33 bin konutun olduğunu belirterek, "Yaylacıların 6 ayı buralarda geçiyor. Koronavirüs sürecinde ilçemizde hiç pozitif vaka olmadı. Sadece bir hemşiremiz 14 gün evinde karantinaya alındı ancak onun testi negatif çıktı. Tabii bunu duyan yaylacılarımız buraya hücum etti ve bizim işimizi zorlaştırdı. Toplamda 21 mahallemiz var. Su tankerlerimizle içine dezenfektan karıştırılmış maddelerle temizlik çalışması yapıyoruz" dedi.

'RİSK TAŞIYAN GELMESİN'

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sıkı tebdirler aldıklarını da anlatan Çay, şöyle konuştu:

"Kalabalıklaşan her yer bir risktir. İlçemize dışarıdan gelenlerin evlerinde 14 gün kalmasını istiyoruz. Sürekli duyuru yapıyoruz, ateş ölçerlerle kişileri kontrol ediyoruz. Hafta sonlarında ilçeye girişlerde önlemler alıyoruz. Sağlık taramaları yapıldıktan sonra vatandaşlar ilçeye alınıyor. Gelecek olanların önce kendi sağlığını düşünmesi lazım. Ellerini yıkamalarını, maske takmalarını, sosyal mesafeye uyulmasını istiyoruz. Normalleşme sürecine girdik. Önce kendimize sonra başkasının sağlığına saygı gösterelim. Şüpheli birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin. Ülkemiz bu süreçte çok iyi sınav verdi. Devletimiz çok iyi kararlar aldı. Bu sürecin bozulmasını istemiyoruz."