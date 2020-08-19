Son dakika haber... Adana Valisi Süleyman Elban, semt pazarında koronavirüs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, semt pazarında koronavirüs tedbirlerini denetledi

ADANA Valisi Süleyman Elban, koronavirüs ile mücadele kapsamında, semt pazarlarını gezerek alınan tedbirleri denetledi.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan semt pazarına gelen Vali Elban, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazar girişindeki zabıta ekipleri de gelen vatandaşların ateşlerini ölçüp maske ve dezenfektan dağıttı. Esnafa hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen Elban, maske ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

Kentte genel ölçüde vatandaşların kurallara uyduğunu söyleyen Elban, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı koronavirüs denetimi yapıldığını belirterek, Bu yaptığımız 3'üncü denetim. Genel anlamda vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gözlemliyoruz. El ele verirsek ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını gözardı etmezsek bu salgından başarıyla çıkacağız. Bazı illerde farklı kısıklamalar getiriliyor, kentimiz için getirilen yeni bir tebdir yok dedi.