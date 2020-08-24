Son dakika haber! ADANA YANGINDA EVİ YANDI, HAYVANLARI TELEF OLDU
Son dakika haberi... Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (2)Adana'nın Kozan ilçesinde Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dün 12.00 sıralarında başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.
Kozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (2)
Adana'nın Kozan ilçesinde Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dün 12.00 sıralarında başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını söndürmek için vatandaşlar da destek verdi. Çevredeki mahallelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilirken, yangında çok sayıda ev yandı ve çiftliklerdeki hayvanlar telef oldu. Yangının etkili olduğu Karahamzalı Mahallesi'nde evi yanan Hatice Eroğlu (46), 9 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvanının alevler arasında kalarak telef olduğunu belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:38
Kaynak: DHA
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