Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül (29), PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu. Gül'ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 932 Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün evli ve 2 aylık bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Piyade, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • muhammet ugur gürkaynak : allah tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum şehitler ölmez vatan bölünmez 1 ölür bin diriliriz yuce ve kadim olan rabbim onlarin cezasının versın şetimizin mekanı cennet olsun HZ SALLAVU VESSELLAM PEYGAMBER EFENDİMİZİN KOMUŞUSU EYLESİN RABBİM dilerim allahtan ocagımza ateş düşürenin ocagı batsın :( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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