Son dakika haber... Adıyaman Belediyesinden Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne halı saha - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesine yaptırılan halı sahada incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin birçok noktasında sürdürdüğü park ve semt sahaları projelerini ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlar için de hayata geçiren Adıyaman Belediyesi, bu sahalardan birini de Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesine yaptı.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Vartana mevkisinde hizmet veren Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, müdürlük yetkilileriyle ve çocuklarla sohbet etti, Adıyaman Belediyesinin yaptırdığı sahada incelemelerde bulundu.

Başkan Kılınç, devletin şefkatli ve güçlü kollarında yetişen çocukların ülkenin yarınları, geleceğin büyükleri olacağını belirterek, "Başta Müdürümüz Suphi Yılancı olmak üzere çocuklara şefkatle yaklaşan bütün yetkililere ve çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Müdür Yılancı ise Kılınç'ın ziyareti dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek, yapımı tamamlanmak üzere olan halı sahadan dolayı Başkan Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.