Son dakika haber! Adıyaman Belediyesinden Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ilgililere bir kez daha hatırlatan ekipler, kurallara uyulmaması durumunda cezai işlemin uygulanacağını belirterek, esnafı uyardı.

Denetimlerin faydalı olduğunu belirten vatandaşlar ise "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.