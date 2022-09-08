Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ADIYAMAN'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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