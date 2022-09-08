ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Kavgada başından yaralanan Aziz Hazar (46) hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ADIYAMAN'DA 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA - Son Dakika