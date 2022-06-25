Güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, yapılan titiz inceleme sonucunda şüphelinin M. A. S.(28) olduğunu belirledi. Girdiği 4 ayrı evde, 10 adet toplam 240 gram burma bilezik, 16 bin 850 TL nakit para, bakır leğen, bakır kazan, hilti, odun kesme makinesi, 1 adet araç anahtarı, kombi, kanepe, televizyon, halı, doğalgaz peteği, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocak çaldığı tespit edilen M. S. A., polis tarafından adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Büro, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Adıyaman'da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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