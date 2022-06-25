Son dakika haber: Adıyaman'da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Adıyaman'da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

25.06.2022 11:15
Son dakika haber: Adıyaman'da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikamette hırsızlık ve hakkında 4 adet yakalama emri bulunun 1 kişi yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda 4 ayrı ikamette hırsızlık ve hakkında 4 adet yakalama emri bulunun 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Girne ve Turgut Özal Mahallesi'nde 4 ayrı hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, yapılan titiz inceleme sonucunda şüphelinin M. A. S.(28) olduğunu belirledi. Girdiği 4 ayrı evde, 10 adet toplam 240 gram burma bilezik, 16 bin 850 TL nakit para, bakır leğen, bakır kazan, hilti, odun kesme makinesi, 1 adet araç anahtarı, kombi, kanepe, televizyon, halı, doğalgaz peteği, buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocak çaldığı tespit edilen M. S. A., polis tarafından adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan M. S. A. cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Büro, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adıyaman'da 4 ayrı hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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