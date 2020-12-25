Son dakika haber... Adıyaman'da 64 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu