Son dakika haber... Adıyaman'da 64 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Adıyaman'da 64 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
25.12.2020 17:07
Son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 64 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 64 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son iki günde farklı mahallelerdeki 64 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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