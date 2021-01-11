Son dakika haber... Adıyaman'da 80 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 80 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 80 ev karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Karar gereğince, son üç günde farklı mahallelerdeki 80 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Adıyaman'da 80 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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