Son dakika haber: Adıyaman'da akrabalar arası silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Turgut Reis Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. yanında bulundurduğu tüfeğiyle Z.A'yı bacağından yaraladı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:01 - Kaynak: AA
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