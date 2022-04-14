Son dakika haber: Adıyaman'da çiftlik yangını - Son Dakika
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Son dakika haber: Adıyaman'da çiftlik yangını

14.04.2022 12:56
Son dakika haber: Adıyaman'da çiftlik yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da hayvan çiftliğinde çıkan yangın hayvanlar zarar görmeden söndürülürken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da hayvan çiftliğinde çıkan yangın hayvanlar zarar görmeden söndürülürken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkeze bağlı Dişbudak köyünde Mehmet Öztürk'e ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışma yapılırken çıkan kıvılcım samana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine çiftlikteki hayvanlar çıkartılarak zarar görmeleri engellendi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlar ile birlikte çiftlikte zarar gördü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sonrasında yangında maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Adıyaman'da çiftlik yangını

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Mehmet Öztürk, Adıyaman, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adıyaman'da çiftlik yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Adıyaman'da çiftlik yangını - Son Dakika
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