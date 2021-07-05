Depo yangını söndürüldü - Son Dakika

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İtfaiye ekiplerinden görüntü Adıyaman'da depo yangını söndürüldü
Adıyaman'da bir depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde Onur Çangaya ait depo olarak kullanılan bir evde bilinmedik nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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