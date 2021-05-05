Ekipler ve köylüler, halatla ineği düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtaramayan Y.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Demirtaş köyünde yaşayan Y.Y, büyükbaş hayvanlarını merada otlattığı esnada bir ineği dere yatağına düştü.

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