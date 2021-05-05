Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Demirtaş köyünde yaşayan Y.Y, büyükbaş hayvanlarını merada otlattığı esnada bir ineği dere yatağına düştü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtaramayan Y.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler ve köylüler, halatla ineği düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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