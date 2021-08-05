Son dakika haber... Adıyaman'da durdurulan minibüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da durdurulan minibüste yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kara yolundaki uygulama noktasında yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler minibüste ve yolcuların üzerinde yaptıkları aramada, yolculardan R.K'nin üzerinde 10 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunan R.K, işlemleri için emniyete götürüldü.
Arama sırasında, minibüsteki diğer yolcular da polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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