Son dakika haber... Adıyaman'da durdurulan minibüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da durdurulan minibüste yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kara yolundaki uygulama noktasında yolcu minibüsünü durdurdu.

Ekipler minibüste ve yolcuların üzerinde yaptıkları aramada, yolculardan R.K'nin üzerinde 10 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunan R.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

Arama sırasında, minibüsteki diğer yolcular da polis ekiplerine teşekkür etti.