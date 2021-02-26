Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını

26.02.2021 13:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde Kamil Akbaba'ya ait 3 katlı binanın 2'nci katında öğle saatlerinde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye erleri, 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss Al-Sadd'a transfer oluyor
20:16 Gelen yok ama giden gidene! Beşiktaş'ta Romain Saiss de takımdan ayrılıyor
20:17 Son Dakika: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.
20:13 Son Dakika: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
20:00 İmamoğlu'nun A Takımı ile gizli darbe toplantısı!
19:56 Gizli toplantıya katılan CHP'li Özgür Özel sessizliğini bozdu: İstişare yaptık, Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz
19:43 Son Dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak.
19:38 Son Dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak
19:04 Teklif yapıldı! Attila Szalai, Almanya yolcusu
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 20:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement