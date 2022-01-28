Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Adıyaman'da bir evin girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kap Cami Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin girişinde motosikletlerin bulunduğu alanda henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.