Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

10.02.2021 11:58

Son dakika haber: ADIYAMAN'da, Göksu Çayı kenarında Mahmut Gülden (86), ölü bulundu.

ADIYAMAN'da, Göksu Çayı kenarında Mahmut Gülden (86), ölü bulundu.

Börgenek köyü yakınlarındaki Göksu Çayı kenarında dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Jandarmanın araştırmasında ölen kişinin Mahmut Gülden olduğu tespit edildi.Mahmut Gülden'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu - Son Dakika


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