Adıyaman'da seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Nedim Sindi idaresindeki 02 H 0027 plakalı özel halk otobüsünde Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.