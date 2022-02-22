Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Adıyaman Belediyesine ait mazgalların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.
Gözaltına alınan Ö.B, S.D. ve M.C.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan çalınan 7 mazgal belediye ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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