Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

25.06.2022 18:06
Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Girne ve Turgut Özal mahallelerindeki 4 evden altın, para, beyaz eşya ve ev malzemeleri çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri M.S.A.'yı (28) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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