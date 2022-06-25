İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Girne ve Turgut Özal mahallelerindeki 4 evden altın, para, beyaz eşya ve ev malzemeleri çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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