Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

17.07.2022 22:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İmamağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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