Son dakika haberi... İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İmamağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.