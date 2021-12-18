Adıyaman'da iki katlı evin damından düşmesi sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Yusuf A. (13), iki katlı evinin damından düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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