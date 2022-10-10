Son dakika haber... Adıyaman'da iki köy arasında su kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Adıyaman'da iki köy arasında su kavgası: 2 yaralı

10.10.2022 20:52
Son dakika haber... Adıyaman'da iki köy arasında su kavgası: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki köyün sakinleri arasında çıkan su kavgasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki köyün sakinleri arasında çıkan su kavgasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan'ın Korucak ve Şerefhan köylerinde oturan vatandaşlar arasında su meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopalarla birbirine saldıran köylülerden 2'si yaralandı. Yaralanan Sabri M. ve Mehmet Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ş., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşanan olaylar sonrasında jandarma ekipleri olay yerine gelerek kava edenlere müdahalede bulundu. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, jandarma ekipleri her iki köyün arasında bulunan bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Adıyaman'da iki köy arasında su kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Adıyaman'da iki köy arasında su kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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