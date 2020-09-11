Son dakika haber! Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı operasyonunda dedektör, kazma, kürek ve manivela ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Miçolar mezrası mermer ocağı mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları planlı ve titiz çalışma neticesinde 1 şüpheliyi kazı yaptığı esnada yakaladı.
Kazı bölgesinde dedektör, kazma, kürek ve manivela ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:19 - Kaynak: AA
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