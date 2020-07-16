Son dakika haber | Adıyaman'da kanguru faresi görüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Adıyaman'da kanguru faresi görüldü

Son dakika haberleri: Adıyaman'da kanguru faresi görüldü Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından birisi olan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü.

Adıyaman'da kanguru faresi görüldü

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ADIYAMAN - Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından birisi olan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor. Çöllerde yaşayan kanguru faresi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisinin hiç su içmeden yaşamlarını sürdürebilmeleridir.

IUCN'in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman'da bu güne kadar hiç kanguru faresinin görülmediği öğrenildi.

Çelikhan, Adıyaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Adıyaman'da kanguru faresi görüldü - Son Dakika
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