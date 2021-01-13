Son dakika haber... Adıyaman'da kırsala yapılan yatırımlar - Son Dakika

Son dakika haber... Adıyaman'da kırsala yapılan yatırımlar

13.01.2021 11:29
Son dakika haber... Adıyaman'da kırsala yapılan yatırımlar, System.String[]

Son dakika haberi: Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 2020 yılında İl Özel İdaresi ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında kırsala yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, 2020 yılında İl Özel İdaresi ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında kırsala yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Mehmet Can Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak 2020 yılını verimli geçirdiklerini belirterek, her kademeden, her teknik bilgiden ve tüm araç ve gereçlerden en iyi şekilde faydalanarak köylere en iyi hizmeti ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Merkez ve 8 ilçede 453 köy ve 507 mezraya İl Özel İdaresi ve KÖYDES bütçesi ile hizmet götürdüklerini kaydeden Mehmet Can Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adıyaman merkez ve ilçelerine bağlı köy ve mezralarımızın yollarının hepsi asfalt kaplamaydı. İklim koşulları ve trafik yoğunluğu nedeniyle bozulmuş durumda bulunan yaklaşık 2 bin 646 kilometre yolun gerekli asfalt, yama, bakım ve onarım yapılması amacıyla yaklaşık 40 personel, 4 ayrı ekip halinde 1 Haziran 2020 yılı itibarıyla asfalt yama çalışmalarına başlanmıştı. 31 Aralık 2020 ayı itibarıyla 2 bin 580 kilometre yolun asfalt, yama, bakım ve onarımı tamamlandı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan programlar dahilinde 159 kilometre yol asfalta hazır hale getirildi. 109 kilometre yolun birinci kat asfalt kaplaması yapılmış, bununla beraber toplam 152 kilometre yolun ikinci kat asfalt kaplaması tamamlandı. İlimiz geneli altyapısı biten köylerimizin, köy içi kilitli parke çalışmaları ise munzam (eklenmiş) bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında altyapısı bitmiş köylerimizde toplam 527 bin 315 metrekare köy içi kilitli parke çalışmaları yapılmış olup, bugüne kadar il genelinde 3 milyon 107 bin 552 metre kare köy içi kilitli parke çalışmaları yapılmış ve halen devam etmektedir. Programlar dahilinde toplam 25 sanat yapıları tamamlanmıştır."

Yine program dahilinde 2020 yılı içerisinde Gerger Kesertaş köy grup yolu üzerinde bir köprünün kara yolları standardına uygun inşa edildiğini ve kısa bir süre içerisinde tamamlandığını belirten Erdoğan, köprünün trafiğe açıldığını, Adıyaman genelinde 40 köyde kanalizasyon işlerinin de başlatıldığını kaydetti.

Erdoğan, 2021 yılında yapılan 145 milyon liralık bütçe ve KÖYDES programı desteğiyle çıtayı yükselterek halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adıyaman'da kırsala yapılan yatırımlar - Son Dakika


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