Okul servisinin çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildi - Son Dakika

İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı okul servis minibüsü, Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan Geçer'e çarpmış, minibüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze namazına, Geçer'in ailesi, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Biraralık Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

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