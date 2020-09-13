Son dakika haber: Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki polis yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da polis motosikleti ile otomobil çarpıştı, motosikletteki polis memuru yaralandı.

Ahmet Akın idaresindeki 01 SU 025 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi'nde Hakan Kılınç yönetimindeki 02 A 4888 plakalı polis motosikletiyle çarpıştı.

Kazada, sürücü polis memuru Hakan Kılınç yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.