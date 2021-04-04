Son dakika haber... ADIYAMAN'DA POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİ - Son Dakika

ADIYAMAN'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle sokakta bulunan hayvanları besledi.

İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü' ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokak hayvanlarını unutmayarak yem ve su bıraktılar. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışmalarını sürdüren Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kentin farklı noktalarında kedi, köpek ve kuşları hem beslediler hem de denetimlerini yaptılar.