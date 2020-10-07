Son dakika haber... Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Abidin Taşkın idaresindeki 02 AH 205 plakalı otomobilde, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
- Kaynak: AA
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