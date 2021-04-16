Son dakika haber... Adıyaman'da soluk borusuna çilek kaçan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Küçükkaya'nın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine merkeze gelen 112 Acil Sağlık ekibince soluk borusuna çilek kaçtığı belirlenen çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 8 yaşındaki Yunus Küçükkaya, çilek yerken bir anda nefessiz kaldı.

Adıyaman 'da eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde soluk borusuna çilek kaçan otizmli çocuk hayatını kaybetti.

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