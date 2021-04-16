Adıyaman'da eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde soluk borusuna çilek kaçan otizmli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 8 yaşındaki Yunus Küçükkaya, çilek yerken bir anda nefessiz kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine merkeze gelen 112 Acil Sağlık ekibince soluk borusuna çilek kaçtığı belirlenen çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Küçükkaya'nın cenazesi otopsi için morga konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Adıyaman'da soluk borusuna çilek kaçan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika