ADIYAMAN'DA TEKSTİL FABRİKASI YANGINI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, tekstil fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.
Karapınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde, Yılmaz Yalçıntaş'a tekstil fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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