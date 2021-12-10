Üye Girişi
Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

10.12.2021 14:54
Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti 15:04 AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar 14:58 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
14:57 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar
14:57 48 yaşındaki anne iki yıl boyunca 22 yaşındaki kızının kimliğiyle yaşadı!
14:49 Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor!
14:47 Yeni Yattara bordo-mavili formayı giydi! Trabzonspor'a sudan ucuza yıldız
14:37 Aziz dizisinde bugün: Dilruba, Adem ile evlenecek mi?
14:32 Kızıl geyikleri ''zararlı'' görüp, avlamak istediler! O ihaleye ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verildi
14:17 Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi         
15:05
48 yaşındaki anne iki yıl boyunca 22 yaşındaki kızının kimliğiyle yaşadı! 48 yaşındaki anne iki yıl boyunca 22 yaşındaki kızının kimliğiyle yaşadı!         
14:58
Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor! Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor!         
14:50
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 15:10:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement