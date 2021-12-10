Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Yapılan operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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