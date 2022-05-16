Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

16.05.2022 20:00
Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen A.G'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika: IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu Son dakika: IKBY, saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK'ya bağlı bir grubun yakalandığını duyurdu NATO ısrarını sürdüren İsveç'ten Erdoğan'ın tepkisini haklı çıkaran toplantı! Terör örgütlerine ev sahipliği yaptılar NATO ısrarını sürdüren İsveç'ten Erdoğan'ın tepkisini haklı çıkaran toplantı! Terör örgütlerine ev sahipliği yaptılar

İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Adıyaman'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement