Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle M.E, A.S, E.D. ve Y.C. adlı şüphelileri tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.E, A.S. ve E.D, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adresinde bulunamayan Y.C'nin yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.