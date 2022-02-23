Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine bir çiftliğe operasyon düzenledi.
Yapılar aramada, 1 kili 980 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli R.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika