Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

23.02.2022 13:45
Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Yapılar aramada, 1 kili 980 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli R.K. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
HAYVAN ÇİFTLİĞİNE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI HAYVAN ÇİFTLİĞİNE UYUŞTURUCUYA GÖZALTI Son dakika haberleri | Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberleri | Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement