Son dakika haberleri: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'da bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Altınşehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Azize Dikbıyık'ı (50) yatağında hareketsiz şekilde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dikbıyık'ın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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