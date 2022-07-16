Son dakika haberleri: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

16.07.2022 16:10

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Adıyaman'da bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Altınşehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Azize Dikbıyık'ı (50) yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dikbıyık'ın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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