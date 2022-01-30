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Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı

30.01.2022 13:21
Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı

Son dakika haberi: Adıyaman'da, iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden sivil polislere mukavemet gösterilince ortalık bir anda karıştı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden sivil polislere mukavemet gösterilince ortalık bir anda karıştı. Yol verme kavgasında 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartılma kısa sürede kavgaya dönüştü. O esnada devriye görevi yapan sivil polis ekipleri, kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi. Kavga eden şahıslardan bazıları sivil polislere mukavemette bulundu. Bir türlü sakinleşmeyen taraflara polis ekipleri biber gazı kullandı. Kavga eden şahısların yakınlarının da olay yerine gelerek kavgaya dahil olmasıyla ortalık bir anda karıştı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle kavgaya karışan ve polise mukavemette bulunan şahıslar tek tek gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı
Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı
Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı
Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı

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Adıyaman, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Adıyaman'da yol verme kavgası: 6 gözaltı - Son Dakika
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