Son dakika haber: Adıyaman'daki trafik kazasında ölen anne ve kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Adıyaman'daki trafik kazasında ölen anne ve kızın cenazesi defnedildi

20.07.2022 15:24
Son dakika haber: Adıyaman'daki trafik kazasında ölen anne ve kızın cenazesi defnedildi

Son dakika haber... Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sultan Durna (35) ve kızı İrem Durna'nın (18) cenazeleri aileleri tarafından İslahiye ilçesine getirildi.

Anne ve kızının naaşı Burunsuzlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazından sonra mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adıyaman'daki trafik kazasında ölen anne ve kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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